Flughafen Zürich veröffentlicht Aprilzahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im April 2025 sind 2’778’265 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 6 Prozent verglichen mit dem Vorjahresapril.

Die Anzahl Lokalpassagiere lag im April 2025 bei 2’006’636. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 28 Prozent, was 767’902 Passagieren entspricht. Das erhöhte Passagieraufkommen über das Osterwochenende, welches dieses Jahr im April lag, konnte am Flughafen Zürich sehr gut bewältigt werden. Die Passagierzahlen über die Ostertage lagen innerhalb der Erwartungen von rund 100‘000 Personen pro Tag. Die Ostern gehören zusammen mit den Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien zu den passagierstärksten Zeiten am Flughafen Zürich.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2 Prozent auf 22’360 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 138 Fluggästen 3 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1 Prozentpunkt auf 81 Prozent gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im April 37’489 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Zunahme von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.