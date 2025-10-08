Flughafen Zürich setzt auf Passagierbus mit Solar-Diesel

Flughafen Zürich Passagierbus mit Solar-Diesel (Foto: Flughafen Zürich)

Am Flughafen Zürich wurde erstmals ein Passagierbus mit Solar-Diesel aus der DAWN-Anlage des Schweizer Unternehmens Synhelion betankt.

Der innovative Treibstoff ist vollständig kompatibel mit bestehenden Motoren und Infrastruktur – ein wichtiger Schritt in Richtung Defossilisierung des Verkehrssektors. Darüber informierte der Flughafen Zürich jetzt auf seiner Webseite.

Der Bus wurde mit 190 Litern Solar-Diesel-Mischung betankt. Der Sprit soll für rund zwölf Tage Betrieb reichen. Die erfolgreiche Anwendung unter realen Bedingungen zeigt, dass die Technologie marktreif ist und nun in die nächste Skalierungsphase gehen kann.

„Mit diesem Projekt demonstrieren wir, dass unser Solartreibstoff bereits heute als direkte Drop-in-Lösung genutzt werden kann“, so Philipp Furler, CEO von Synhelion. Emanuel Fleuti von der Flughafen Zürich AG ergänzt: „Wir setzen gezielt auf innovative Lösungen, um unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.“

Flughafen Zürich