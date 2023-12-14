Flughafen Zürich präsentiert soliden November

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im November 2023 sind 2.045.158 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Verglichen mit dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Plus von vierzehn Prozent.

Der Flughafen Zürich hat sich gut von der Corona Pandemie erholt, die Passagierzahlen liegen im November 2023 bei 92 Prozent des Vorkrisenniveaus aus dem Jahr 2019. Die Anzahl Lokalpassagiere lag im November 2023 bei 1.385.298. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 32%, was 655.912 Passagieren entspricht.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7% auf 18.242 Starts oder Landungen. Der Monatsvergleich zeigt, dass die Flugbewegungen 92% des Niveaus von 2019 betragen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 128 Fluggästen 4% über dem Vorjahreswert.

Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um -1 Prozentpunkt auf 76% gesunken. Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im November 34.291 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Abnahme von 4% gegenüber dem Vorjahresmonat. Verglichen mit November 2019 wurde 12% weniger Fracht abgewickelt.

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