Flughafen Zürich präsentiert soliden Februar

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Februar 2017 sind 1.879.198 Passagiere am Flughafen Zürich abgeflogen. Das entspricht einem Plus von 6.8% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Zahl Lokalpassagiere stieg im Februar 2017 um 3.5% auf 1.328.380. Der Transferanteil lag im Februar bei 29.1% (+2.3 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr). Die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 16.0% auf 545.486.

Im Februar 2017 sank die Anzahl Flugbewegungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1.7% auf 18.736 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 114,1 Fluggästen 9.0% über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Februar um 2.4 Prozentpunkte auf 73.0% gestiegen.

Im Februar 2017 wurden 36.130 Tonnen Fracht am Flughafen Zürich abgewickelt. Das entspricht einem Wachstum von 8.9% gegenüber Februar 2016.

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