Flughafen Zürich präsentiert soliden August

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im August 2016 sind 2.802.393 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Dies entspricht einem Plus von 4.0% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere stieg im August 2016 um 5.6% auf 1.967.728. Die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 0.4% auf 829.1580. Der Transferanteil lag im gleichen Zeitraum bei 29.6% (-1.1 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr). Im August 2016 erhöhte sich die Anzahl Flugbewegungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1.7% auf 25.260 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Anzahl Passagiere pro Flug lag mit 127 Fluggästen 1.8% über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im August um 2.5 Prozentpunkte auf 80.1% gesunken.

Im August 2016 wurden 35.302 Tonnen Fracht am Flughafen Zürich abgewickelt. Dies entspricht einem Anstieg von 3.5% gegenüber August 2015.

Flughafen Zürich