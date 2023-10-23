Flughafen Zürich präsentiert Winterflugplan

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Mit dem Winterflugplan 2023/24 werden insgesamt 167 Destinationen von 50 Airlines ab dem Flughafen Zürich angeflogen.

Neue Langstreckenziele bietet Edelweiss an. Die zwei wöchentlichen Flüge nach Bogotà und Cartagena (Kolumbien) sind eine wichtige Erweiterung des Destinationsportfolios ab Zürich. Ausserdem werden auf diversen Strecken die Frequenzen erhöht.

Neu fliegt Edelweiss ab dem 22. November jeweils mittwochs und sonntags nonstop nach Bogotá, weiter nach Cartagena und von dort nonstop nach Zürich. Das immer beliebtere südamerikanische Land rückt damit näher an die Schweiz. Die neue Direktverbindung bietet sowohl dem wachsenden Freizeitmarkt als auch den Geschäftsreisenden eine bequeme und direkte Reisemöglichkeit. Ab Februar bis Ende März stehen ausserdem neu Ivalo und Kuusamo in Finnland im Winterflugplan der Edelweiss.

Verschiedene Frequenz-Erhöhungen

Die SWISS fliegt nach vierjähriger Pause wieder viermal in der Woche nach Bremen. Ausserdem werden die Ziele Düsseldorf, Hamburg und Hannover häufiger bedient. Einen besonderen Schwerpunkt bilden die portugiesischen Städte Lissabon und Porto, die auch EasyJet und TAP mehrmals die Woche bedienen. Im Vergleich zum letztjährigen Winterflugplan 2022/23 wird dieses Jahr zusätzlich das Angebot nach Bukarest sowie Prag ausgebaut. Ebenfalls werden unter anderem die Städte Amsterdam (durch KLM), Oslo (durch SWISS und SAS) und Rom (durch ITA) häufiger bedient als im letztjährigen Winterflugplan.

Weiter baut die SWISS ihr Langstreckenangebot aus und erhöht im Winterflugplan die Frequenzen nach Shanghai (von 3 auf 6/7), Singapur (von 6 auf 7/7) und Kairo (von 4 auf 7/7). Im Sommerflugplan bediente der Home-Carrier Miami mit einem täglichen Flug. Im Winterflugplan wird er die Strecke überwiegend zweimal täglich bedienen und ist damit auf dieser Strecke zurück auf Vorkrisenniveau.

Neuerungen in europäischen Warmwasser- und Freizeitdestinationen

Air Malta verstärkt die Verbindungen nach Malta mit neun statt bisher sieben Flügen pro Woche und Croatia Airlines erhöht erstmals die Frequenzen nach Pula und Split mit Flügen mittwochs und sonntags während des gesamten Winterflugplans. Cyprus Airways bedient erstmals in der Wintersaison die Strecke Larnaca-Zürich mit zwei Flügen pro Woche.

EasyJet nimmt die Destination London Stansted neu ab Mitte Dezember in den Winterflugplan auf und bedient die Strecke dienstags und samstags. Chair Airlines fliegt erneut nach Sharm el-Sheikh in Ägypten.

BeOnd: Die neue Premium-Leisure-Airline ab Zürich

Ab dem 17. November fliegt ausserdem die neu gegründete Fluggesellschaft BeOnd zweimal wöchentlich von Zürich nach Malé (Malediven). Mit 44 Sitzplätzen in einem A319 hebt BeOnd – mit einem Zwischenstopp in Dubai – Richtung Indischer Ozean ab.

Der Winterflugplan 2023/24 dauert vom 29. Oktober bis am 30. März. Die grafische Übersicht zeigt die Entwicklung der Destinationen, Airlines und angeflogenen Länder ab dem Flughafen Zürich jeweils in der Zeit des Winterflugplans.

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