Flughafen Zürich präsentiert Septemberzahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im September 2023 sind 2.818.696 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 21% gegenüber dem Vorjahresseptember.

Verglichen mit dem September 2019 vor der Coronakrise liegen die Passagierzahlen im Berichtsmonat September bei 98%.

Die Anzahl Lokalpassagiere lag im September 2023 bei 1.956.515. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 30%, was 856.474 Passagieren entspricht.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 13% auf 23.310 Starts oder Landungen. Der Monatsvergleich zeigt, dass die Flugbewegungen 96% des Niveaus von 2019 betragen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 140 Fluggästen 5% über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1 Prozentpunkt auf 83% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im September 30.632 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Abnahme von 7% gegenüber dem Vorjahresmonat. Verglichen mit September 2019 wurde 16% weniger Fracht abgewickelt.

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