Flughafen Zürich präsentiert Septemberzahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im September 2016 sind 2.604.520 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Dies entspricht einem Plus von 5.8% gegenüber des September 2015.

Die Anzahl Lokalpassagiere stieg im September 2016 um 3.8% auf 1.835.250. Die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 11.1% auf 763.944. Der Transferanteil lag im gleichen Zeitraum bei 29.4% (+1.4 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr).

Im September 2016 erhöhte sich die Anzahl Flugbewegungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2.1% auf 24‘511 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Anzahl Passagiere pro Flug lag mit 122 Fluggästen 3.7% über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im September um 1.5 Prozentpunkte auf 78.0% gesunken.

Im September 2016 wurden 37.493 Tonnen Fracht am Flughafen Zürich abgewickelt. Dies entspricht einem Anstieg von 12.9% gegenüber September 2015.

Flughafen Zürich