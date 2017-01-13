Flughafen Zürich präsentiert Passagierzahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Jahr 2016 flogen 27,7 Millionen Passagiere über den Flughafen Zürich, was einer Zunahme von 5,3% entspricht.

Die Anzahl der Flugbewegungen stieg gegenüber 2015 um 1,5%. Höhere Sitzplatzkapazitäten durch größere Flugzeuge führten zu geringer Auslastung (Veränderung -1,3%). Insgesamt sind im Jahr 2016 27.666.428 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einer Zunahme von 5,3%.

Die Zahl der Lokalpassagiere im Jahr 2016 stieg um 6,5% auf 20 Millionen. Trotz Abnahme des Transferanteils am Passagiervolumen von 28,5% im Jahr 2015 auf 27,6% im Jahr 2016, stieg die Zahl der Umsteigepassagiere am Flughafen Zürich um 2,3% auf 7,6 Millionen. Die durchschnittliche Anzahl der Passagiere pro Flug erhöhte sich von 113,7 auf 117,2. Während das Sitzangebot von und nach Zürich um 6.6% anstieg, sank die Auslastung der Flugzeuge im Jahr 2016 um 1.3% auf 75.8%.

Insgesamt gab es im Jahr 2016 269.160 Flugbewegungen, was einem Plus von 1,5% gegenüber 2015 entspricht. Der Verkehrsanteil von Swiss International Air Lines betrug 54,2%, gefolgt von Air Berlin (6,5%), Edelweiss Air (4,2%), Eurowings (3.0%) und British Airways (2,6%).

Das Frachtvolumen stieg im Jahr 2016 um 5,3% gegenüber 2015. Im Berichtsjahr wurden insgesamt 433.577 Tonnen Fracht transportiert.

Verkehrsstatistik vom Dezember 2016

Im Dezember 2016 sind 2’102’422 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Im Vergleich zur Vorjahresperiode entspricht das einem Wachstum von 10,5%.

Die Anzahl Lokalpassagiere stieg im Dezember 2016 um 9,3% auf 1.465.905. Der Transferanteil in diesem Zeitraum lag bei 30,1% (+0,9 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr), die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 14,1% auf 631.646.

Die Anzahl der Flugbewegungen stieg im Dezember 2016 um 3.2% auf 20,428. Die durchschnittliche Anzahl Passagiere pro Flug lag mit 115,7 Fluggästen 5,6% über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Dezember um 1.1 Prozentpunkte auf 74,3% gestiegen.

Im Dezember 2016 wurden 40.383 Tonnen Fracht am Flughafen Zürich abgewickelt. Das entspricht einem Plus von 16.5% gegenüber Dezember 2015.

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