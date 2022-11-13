Flughafen Zürich präsentiert Oktoberzahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Oktober 2022 sind 2.417.367 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 50% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Gegenüber dem Corona Vorkrisenoktober 2019 liegen die Passagierzahlen am Flughafen Zürich im Berichtsmonat Oktober 2022 bei 84%. Die Anzahl Lokalpassagiere lag im Oktober 2022 bei 1.769.307. Mit 640.530 Passagieren betrug der Anteil der Umsteigepassagiere 27%. Am 9. Oktober 2022 reisten 94.571 Passagiere über den Flughafen Zürich, was der höchsten Anzahl Passagiere pro Tag seit Beginn der Pandemie entspricht.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 26% auf 20.992 Starts oder Landungen. Der Monatsvergleich zeigt, dass die Flugbewegungen 87% des Niveaus von 2019 betragen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 135 Fluggästen 6% über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7 Prozentpunkte auf 82% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Oktober 36.054 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Abnahme von 8% gegenüber dem Vorjahresmonat. Verglichen mit Oktober 2019 wurde 7% weniger Fracht abgewickelt.