Flughafen Zürich präsentiert Oktoberzahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Oktober 2017 sind 2'758'280 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 3.6 Prozent gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere stieg im Oktober 2017 um 2.7% auf 2'052'928. Der Transferanteil lag bei 25.4 (+0.6 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr). Die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 6.2% auf 699'800.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1.8% auf 24'236 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 129.6 Fluggästen 3.3% über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 0.3 Prozentpunkte auf 79.0% gesunken.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Oktober 45'683 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Wachstum von 15.4% gegenüber dem Vorjahresmonat.

Flughafen Zürich