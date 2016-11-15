Flughafen Zürich präsentiert Oktoberzahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Oktober 2016 sind 2'662'445 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 8.6% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere stieg im Oktober 2016 um 9.3% auf 1'998'350. Die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 6.5% auf 658'972. Der Transferanteil lag im gleichen Zeitraum bei 24.8% (-0.5 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr).

Im Oktober 2016 erhöhte sich die Anzahl Flugbewegungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1.3% auf 23‘809 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Anzahl Passagiere pro Flug lag mit 125 Fluggästen 6.2% über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Oktober um 0.5 Prozentpunkte auf 79.3% gestiegen.

Im Oktober 2016 wurden 39'587 Tonnen Fracht am Flughafen Zürich abgewickelt. Dies entspricht einem Anstieg von 10.8% gegenüber Oktober 2015.

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