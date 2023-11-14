Flughafen Zürich präsentiert Oktoberzahlen 2023

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Oktober 2023 sind 2’867’694 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 19 Prozent gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Verglichen mit dem Corona Vorkrisenmonat Oktober 2019 liegen die Passagierzahlen im Berichtsmonat bei 99.9 Prozent. Die Anzahl Lokalpassagiere lag im Oktober 2023 bei 2’087’028. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 27 Prozent, was 775’190 Passagieren entspricht. Mit 110'148 Passagieren setzt der Sonntag, 8. Oktober, einen neuen Tagesrekord seit Ausbruch der Corona-Pandemie.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 11 Prozent auf 23’400 Starts oder Landungen. Der Monatsvergleich zeigt, dass die Flugbewegungen 97 Prozent des Niveaus von 2019 betragen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 139 Fluggästen 3 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung liegt im Berichtsmonat wie im Vorjahresmonat bei 82 Prozent.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Oktober 33’613 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Abnahme von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Verglichen mit Oktober 2019 wurde 13 Prozent weniger Fracht abgewickelt.