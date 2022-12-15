Flughafen Zürich präsentiert Novemberzahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im November 2022 sind 1’797’342 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 61 Prozent gegenüber dem Vorjahresnovember.

Vergleicht man die Zahlen mit dem November 2019 vor der COVID Krise liegen die Passagierzahlen im Berichtsmonat bei 81 Prozent. Die Anzahl Lokalpassagiere lag im November 2022 bei 1’180’592. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 34 Prozent was 612’892 Passagieren entspricht.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 29 Prozent auf 17’110 Starts oder Landungen. Der Monatsvergleich zeigt, dass die Flugbewegungen 86 Prozent des Niveaus von 2019 betragen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 123 Fluggästen 11.6 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 10 Prozentpunkte auf 77 Prozent gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im November 35’878 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Abnahme von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Verglichen mit November 2019 wurde 8 Prozent weniger Fracht abgewickelt.