Flughafen Zürich präsentiert Novemberzahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im November 2017 sind 2.088.637 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 3,4% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere stieg im November 2017 um 5,2% auf 1.456.469. Der Transferanteil lag bei 30,0% (-1,3 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr). Die Zahl der Umsteigepassagiere sank um 0,8% auf 626.096.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,7% auf 20.303 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 117,1 Fluggästen 3,7% über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 0,2 Prozentpunkte auf 73,2% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im November 44.586 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Wachstum von 15,4% gegenüber dem Vorjahresmonat.

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