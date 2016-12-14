Flughafen Zürich präsentiert Novemberzahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im November 2016 sind 2.019.155 Passagiere am Flughafen Zürich gezählt worden. Das entspricht einem Plus von 6.6% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere stieg im November 2016 um 5.8% auf 1.384.031. Die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 8.7% auf 631.044. Der Transferanteil lag im gleichen Zeitraum bei 31.3% (+0.6 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr).

Im November 2016 erhöhte sich die Anzahl Flugbewegungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2.3% auf 20.155 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Anzahl Passagiere pro Flug lag mit 113 Fluggästen 3.0% über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im November um 1.1 Prozentpunkte auf 73.0% gesunken.

Im November 2016 wurden 38.627 Tonnen Fracht am Flughafen Zürich abgewickelt. Das entspricht einem Anstieg von 6.9% gegenüber November 2015.

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