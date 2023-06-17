Flughafen Zürich präsentiert Maizahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Mai 2023 sind 2’532’918 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 31% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Verglichen mit dem Mai 2019 vor der Corona Krise liegen die Passagierzahlen im Berichtsmonat Mai 2023 wieder bei 93%. Die Anzahl Lokalpassagiere lag im Mai 2023 bei 1’810’661. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 28% was 715’994 Passagieren entspricht.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9% auf 22’109 Starts oder Landungen. Der Monatsvergleich zeigt, dass die Flugbewegungen 90% des Niveaus von 2019 betragen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 133 Fluggästen 11% über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6 Prozentpunkte auf 80% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Mai 30’506 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Abnahme von 14% gegenüber dem Vorjahresmonat. Verglichen mit Mai 2019 wurde 20% weniger Fracht abgewickelt.