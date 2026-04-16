Flughafen Zürich präsentiert Märzzahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im März 2026 sind 2’470’257 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 4.9 Prozent gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere lag im März 2026 bei 1’636’651. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 33.6 Prozent, was 829’706 Passagieren entspricht.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2.7 Prozent auf 21’492 Starts und Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 130 Fluggästen 2.8 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2.1 Prozentpunkte auf 77.2 Prozent gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im März 39’993 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Abnahme von 3.6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.