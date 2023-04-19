Flughafen Zürich präsentiert Märzzahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im März 2023 sind 2.081.649 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 58% verglichen mit dem Vorjahresmärz.

Verglichen mit dem März 2019 vor der Corona Krise liegen die Passagierzahlen im Berichtsmonat März bei 86%. Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 27% auf 18.558 Starts oder Landungen. Der Monatsvergleich zeigt, dass die Flugbewegungen 84% des Niveaus von 2019 betragen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 132 Fluggästen 13% über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 10 Prozentpunkte auf 80% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im März 35.510 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Abnahme von 14% gegenüber dem Vorjahresmonat. Verglichen mit März 2019 wurde 16% weniger Fracht abgewickelt.

Die Anzahl Lokalpassagiere lag im März 2023 bei 1.383.805. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 33% was 692.688 Passagieren entspricht.