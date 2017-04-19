Flughafen Zürich präsentiert Märzzahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im März 2017 sind 2.195.583 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 6.4% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere stieg im März 2017 um 4.4% auf 1.520.600. Der Transferanteil lag bei 30.5% (+1.3 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr). Die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 11.4% auf 669.388.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2.3% auf 21.693 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 116.9 Fluggästen 4.9% über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 0.6 Prozentpunkte auf 74.7% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im März 2017 43.372 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Wachstum von 21.3% gegenüber dem Vorjahresmonat.

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