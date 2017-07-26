Flughafen Zürich präsentiert Junizahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Juni 2017 sind 2.629.470 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 10.6% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere stieg im Juni 2017 um 9,5% auf 1.896.244. Der Transferanteil lag bei 27,7% (+0,7 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr). Die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 13,7% auf 727.458.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,6% auf 24.012 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 127,3 Fluggästen 10,0% über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 3,6 Prozentpunkte auf 78,3% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Juni 2017 40.418 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Wachstum von 12,1% gegenüber dem Vorjahresmonat.

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