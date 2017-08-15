Flughafen Zürich präsentiert Juli Verkehrsstatistik

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Juli 2017 sind 2.983.582 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 4.5% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere stieg im Juli 2017 um 4.1% auf 2.181.371. Der Transferanteil lag bei 26.7% (+0.2 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr). Die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 5.6% auf 796.832.

Die Anzahl Flugbewegungen sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1.2% auf 25.103 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 135.5 Fluggästen 5.5% über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 1.3 Prozentpunkte auf 82.9% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Juni 42.227 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Wachstum von 17.7% gegenüber dem Vorjahresmonat.

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