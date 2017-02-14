Flughafen Zürich präsentiert Januarzahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Januar 2017 sind 1.964.021 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 8,7 Prozent gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Zahl der Lokalpassagiere stieg im Januar 2017 um 7,2 Prozent auf 1.355.974. Der Transferanteil lag im ersten Monat des Jahres bei 30,7 Prozent (plus 1,1 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr). Die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 12,7 Prozent auf 600.836. Im Januar 2017 erhöhte sich die Anzahl Flugbewegungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,2 Prozent auf 20.594 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 109,7 Fluggästen 6,3 Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Januar um 0,8 Prozentpunkte auf 70,4 Prozent gestiegen.

An Fracht wurden im Januar 2017 am Flughafen Zürich 34.887 Tonnen abgewickelt. Das entspricht einem Wachstum von 10,1 Prozent gegenüber dem Januar 2016.