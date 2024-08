Flughafen Zürich präsentiert Halbjahresresultat

Flughafen Zürich (Foto: Flughafen Zürich)

Der Flughafen Zürich kann auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurückblicken, der Gewinn erreichte 151,8 Millionen Franken.

Die Nachfrage nach Flugreisen ist gross, die Erholung der Passagierzahlen hält an. Auch das Immobilien- und Kommerzgeschäft am Flughafen Zürich hat weiter zugelegt. Vor diesem Hintergrund hat die Flughafen Zürich AG im ersten Halbjahr 2024 ein positives Konzernergebnis von 151,8 Millionen Franken erzielt.

Insgesamt resultierten im ersten Halbjahr 2024 Erträge von CHF 631.1 Mio. (+9 Prozent ggü. 2023). Dies entspricht 107 Prozent von 2019. Die Aviation-Erträge erhöhten sich im Vorjahresvergleich um 13 Prozent auf CHF 313.5 Mio. Die nicht-aviatischen Erträge nahmen um 7 Prozent auf CHF 317.6 Mio. zu. Die Betriebskosten stiegen im Vorjahresvergleich um 12 Prozent auf CHF 284.4 Mio.

Das Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) stieg im Vorjahresvergleich um 7 Prozent auf CHF 346.8 Mio. Verglichen mit dem ersten Halbjahr 2019 ist das EBITDA um 14 Prozent höher. Damit resultiert im ersten Halbjahr ein positives Konzernergebnis von CHF 151.8 Mio. (1. Halbjahr 2023: CHF 138.1 Mio.). Verglichen mit dem bislang erfolgreichsten Halbjahr 2019 liegt das Konzernergebnis bei 106 Prozent (1. Halbjahr 2019: CHF 143.4 Mio.).

Verkehrszahlen und Streckennetz

Im ersten Halbjahr 2024 flogen insgesamt 14’516’638 Passagiere über den Flughafen Zürich. Das entspricht einem Plus von 11 Prozent gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode und 97 Prozent vom ersten Halbjahr 2019. An Spitzentagen lag das Passagieraufkommen bei über 100’000 Personen. Die Menge der umgeschlagenen Frachtgüter stieg um 15 Prozent auf 215’299 Tonnen (entspricht 95 Prozent von 2019). Ab dem Flughafen Zürich werden im Sommerflugplan 2024 insgesamt 200 Destinationen von 62 Airlines angeflogen, was einer leichten Zunahme gegenüber dem letztjährigen Sommerflugplan entspricht.

Das hohe Passagieraufkommen im ersten Halbjahr wirkte sich positiv auf die kommerziellen Umsätze sowohl auf der Luftseite als auch auf der öffentlich zugänglichen Landseite aus. Insgesamt stiegen die Kommerz- und Parking-Erträge gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 um 5 Prozent auf CHF 133.8 Mio. Die Immobilienerträge nahmen gegenüber der Vorjahresperiode um 1 Prozent auf CHF 98.2 Mio. zu und erreichten damit einen neuen Höchstwert. Der Circle hat sich in den ersten Monaten des Jahres weiter als beliebtes Business- und Dienstleistungszentrum für national und international erfolgreiche Unternehmen und Dienstleister etabliert. Über 90 Prozent der Flächen sind vermietet.

Investitionen und Grossprojekte

Insgesamt hat die Flughafen Zürich AG im Berichtshalbjahr CHF 275.4 Mio. (Vorjahresperiode: CHF 162.9 Mio.) in Sachanlagen und Projekte investiert, davon CHF 117.0 Mio. am Standort Zürich (Vorjahresperiode: CHF 84.2 Mio.). Die Arbeiten rund um die Entwicklung der landseitigen Passagierflächen sind in vollem Gang. Damit wird ab Herbst 2027 ein grösseres Retail- und Gastronomieangebot, eine bessere Anbindung an den Circle sowie mehr Raum für die Passagierwege zur Verfügung stehen. Ausserdem wurden sieben Jahre nach Projektstart die Hauptarbeiten an der neuen Gepäcksortieranlage am Flughafen Zürich im Juni beendet. Der vollständige Ersatz der alten Anlage wird bis 2027 abgeschlossen sein. Das Vorprojekt für das neue Dock A konnte im ersten Halbjahr 2024 wesentlich vorangetrieben werden und wird voraussichtlich bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Verschiedene Provisorien, die für die Aufrechterhaltung des Betriebs in der Bauphase benötigt werden, gehen zeitnah in die Umsetzung. Ein wichtiger Meilenstein im ersten Halbjahr war auch die Erteilung der im Ende 2019 beantragten Plangenehmigung für die «Umrollung Piste 28». Dieses wichtige Infrastrukturprojekt ermöglicht es, im Vergleich zu 2019 über 100’000 Pistenkreuzungen zu vermeiden und damit die Sicherheit am Flughafen Zürich weiter zu erhöhen. Im März stimmten ausserdem fast 62 Prozent der teilnehmenden Zürcher Stimmbevölkerung einem weiteren Sicherheitsprojekt, der Verlängerung der Pisten 28 und 32, zu.

Internationales Flughafengeschäft

Die Erträge aus dem Auslandgeschäft konnten im ersten Halbjahr um 20 Prozent auf CHF 49 Mio. erhöht werden. Das grösste Auslandprojekt umfasst den Neubau des Flughafens in Noida nahe Delhi, Indien. Die Bauarbeiten an der Piste, dem Passagierterminal und dem Kontrollturm sind weit fortgeschritten. Im ersten Halbjahr 2024 wurden weitere Konzessionen für die Bodenabfertigung, den Betrieb der Kommerzflächen sowie wichtige Unterhaltsverträge vergeben. Die Inbetriebnahme ist auf Ende April 2025 festgelegt worden. Am 19. Februar 2024 wurde offiziell der Betrieb des internationalen Flughafens in Natal, Brasilien, übernommen. Der Flughafen verfügt gegenwärtig über eine Kapazität von 6.5 Millionen Passagieren pro Jahr, die Konzession läuft für 30 Jahre. Am Flughafen in Iquique, Chile, wurde im ersten Halbjahr 2024 der Terminalbau fertiggestellt. Die Abnahme durch die Regierung ist auf den Spätsommer 2024 geplant.

Ausblick

Das erste Halbjahr 2024 der Flughafen Zürich AG entwickelte sich positiv mit einer weiter steigenden Nachfrage. Für das Gesamtjahr 2024 wird am Standort Zürich ein Passagieraufkommen von rund 31 Mio. Reisenden erwartet. Die Pünktlichkeit konnte bis zu den Sommermonaten verbessert werden, steht aber auch weiterhin im Fokus zahlreicher mit allen relevanten Partnern umgesetzter Massnahmen. Durch stetige Investitionen und Innovation leistet die Flughafen Zürich AG einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigeren, bedürfnisorientierten und qualitativ hochstehenden Mobilität für den Wirtschaftsstandort Schweiz.

Flughafen Zürich