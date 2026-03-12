Flughafen Zürich präsentiert Februarzahlen

Flughafen Zürich (Foto: Flughafen Zürich)

Im Februar 2026 sind 2’195’690 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 7.9 Prozent gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere lag im Februar 2026 bei 1’538’209. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 29.8 Prozent, was 653’496 Passagieren entspricht.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3.8 Prozent auf 18’784 Starts und Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 132.4 Fluggästen 4.4 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1.8 Prozentpunkte auf 77.0 Prozent gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Februar 35’494 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Zunahme von 1.9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.