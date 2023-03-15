Flughafen Zürich präsentiert Februarzahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Februar 2023 sind 1.733.649 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 77% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Gegenüber Februar 2019 liegen die Passagierzahlen im Berichtsmonat bei 85%. Die Anzahl Lokalpassagiere lag im Februar 2023 bei 1.199.392. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 31% was 530.160 Passagieren entspricht.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 37% auf 15.810 Starts oder Landungen. Der Monatsvergleich zeigt, dass die Flugbewegungen 80% des Niveaus von 2019 betragen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 129 Fluggästen 16% über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 11 Prozentpunkte auf 78% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Februar 31.737 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Abnahme von 10% gegenüber dem Vorjahresmonat. Verglichen mit Februar 2019 wurde 13% weniger Fracht abgewickelt.