Flughafen Zürich präsentiert Dezemberzahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Dezember 2021 sind 1'059’386 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 198.2% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Im Vergleich zum Dezember 2019 lagen die Passagierzahlen im Berichtsmonat bei 45.4%. Die Anzahl Lokalpassagiere lag im Dezember 2021 bei 738’247. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 30.0%, was 317’238 Passagieren entspricht.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 115.2% auf 13’927 Starts oder Landungen. Der Monatsvergleich zeigt, dass die Flugbewegungen 69.0% des Niveaus von 2019 betragen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 94.6 Fluggästen 10.1% über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 6.9 Prozentpunkte auf 57.4% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Dezember 37’464 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Zunahme von 36.7% gegenüber dem Vorjahresmonat. Verglichen mit dem Dezember 2019 wurde 2.6% weniger Fracht abgewickelt.