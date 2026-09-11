Flughafen Zürich präsentiert Augustzahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im August 2026 sind insgesamt 3.326.119 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 1.8 Prozent gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere lag im August 2026 bei 2’303’777. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 30.6 Prozent, was 1’016’420 Passagieren entspricht.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2.9 Prozent auf 26’009 Starts und Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 142.6 Fluggästen -2.2 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um -1.4 Prozentpunkte auf 83.4 Prozent gesunken.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im August 34’444 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Abnahme von 0.4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.