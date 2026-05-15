Flughafen Zürich präsentiert Aprilzahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im April 2026 sind 2’948’839 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 6.1% gegenüber dem Vorjahresapril.

Die Anzahl Lokalpassagiere lag im April 2026 bei 2’151’596. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 26.9%, was 793’006 Passagieren entspricht.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5.0% auf 23’488 Starts und Landungen. Die durchschnittliche Zahl der Passagiere pro Flug lag mit 139.3 Fluggästen 1.1% über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1.7 Prozentpunkte auf 82.3% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im April 36’694 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Abnahme von 2.1% gegenüber dem Vorjahresmonat.