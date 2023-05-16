Flughafen Zürich präsentiert Aprilzahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im April 2023 sind 2’450’409 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 34% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Gegenüber April 2019 liegen die Passagierzahlen im Berichtsmonat bei 90%. Dies entspricht dem höchsten Monatswert im Vergleich zum Vorpandemie-Niveau. Am 28. April 2023 reisten 95’196 Passagiere über den Flughafen Zürich, was der höchsten Anzahl Passagiere pro Tag seit Ausbruch der Corona-Pandemie entspricht.

Die Anzahl Lokalpassagiere lag im April 2023 bei 1’745’811. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 29%, was 699’628 Passagieren entspricht.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 15% auf 20’529 Starts oder Landungen. Der Monatsvergleich zeigt, dass die Flugbewegungen 88% des Niveaus von 2019 betragen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 136 Fluggästen 11% über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6 Prozentpunkte auf 81% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im April 31’706 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Abnahme von 14% gegenüber dem Vorjahresmonat. Verglichen mit April 2019 wurde 15% weniger Fracht abgewickelt.