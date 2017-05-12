Flughafen Zürich präsentiert Aprilzahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im April 2017 sind 2.537.301 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 15,2% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere stieg im April 2017 um 13,3% auf 1.851.095. Der Transferanteil lag bei 26.9% (+1.2 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr). Die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 20,6% auf 681’882.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,3% auf 22.354 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 128,5 Fluggästen 11,3% über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 4,7 Prozentpunkte auf 80,0% gestiegen. Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im April 38.097 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Wachstum von 7,9% gegenüber dem Vorjahresmonat.

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