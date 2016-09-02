Flughafen Zürich organisiert Erlebniswochenende

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Am 10. und 11. September lädt der Flughafen Zürich zum zweiten Mal dieses Jahr zu einem Erlebniswochenende ein.

Die kleinen und grossen Gäste erwartet ein vielseitiges Programm im und rund um das Flughafenareal. Am 10. und 11. September von jeweils 9.00 bis 18.00 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, den Flughafen Zürich und verschiedene Flughafenpartner auf insgesamt acht Eventflächen zu entdecken. Alle Erlebnis-Angebote – ausgenommen der reguläre Eintritt auf die Zuschauerterrasse B, die Flugsimulatoren und das Kamelreiten – sind kostenlos.

Die ersten Attraktionen warten bereits am Bushof des Flughafens Zürich auf die Gäste. Dort befinden sich der Start und das Ziel des spannenden Entdecker-Postenlaufs für die ganze Familie inklusive Wettbewerb mit tollen Preisen. Zudem wurden an diesem Standort eigens für das Erlebniswochenende ein Bagger-Parcours für Kinder und ein kostenloser Verleih von Inline-Skates und Velos eingerichtet. Das Grossprojekt „The Circle“ präsentiert sich mit einem eigenen Show-Room.

Mittendrin im Flugbetrieb

Auf der Zuschauerterrasse B kriegen die kleinen und grossen Besucher nicht nur ein Unterhaltungsprogramm mit musikalischen Highlights geboten, auch die SWISS und weitere Flughafenpartner wie Swissport, Schutz & Rettung Stadt Zürich, Skyguide sowie die Airline Cathay Pacific bieten Einblicke in die faszinierende Welt des Fliegens. Zudem können sich die Gäste auf einem echten Polizeimotorrad ablichten lassen und Interessantes über den Arbeitsalltag der Flugverkehrsleiter erfahren. Auf der Zuschauerterrasse E lässt sich der A380 aus nächster Nähe bestaunen. Auf beiden Zuschauerterrassen kommentieren routinierte Tour Guides das Fluggeschehen, somit wissen die Besucher immer, was auf dem Vorfeld gerade passiert. Aviatik-Begeisterte kommen dank Besichtigungen bei SR Technics und kostenlosen Flughafenrundfahrten sowie Führungen auf ihre Kosten.

Rund um den Flughafen Zürich

Auch die Foto- und Beobachtungspunkte, welche vom Bushof bequem mit dem Gratis-Shuttle-Bus

im 20-Minuten-Takt erreichbar sind, empfehlen sich für eine Visite. Beim Restaurant Runway 34 sind diverse Spezialfahrzeuge ausgestellt und die Besucher können sich in verschiedenen Flugsimulatoren als Pilot versuchen. Bewegung ist auch angesagt auf dem Parkplatz Oberglatt. Dort präsentiert sich am Sonntag die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega samt rotem Hüpfhelikopter für die Kleinen. Auf der Wiese neben dem Parkplatz gibt es die Möglichkeit für Kamelritte.

Das ganze Programm mit allen Attraktionen im Überblick:

www.flughafen-zuerich.ch/erlebniswochenende