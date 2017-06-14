Flughafen Zürich mit solidem Mai

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Mai 2017 sind 2.500.749 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 3.8% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere sank im Mai 2017 um 1.2% auf 1.800.951. Der Transferanteil lag bei 27.8% (+3.7 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr). Die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 19.7% auf 694.938.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1.4% auf 24.012 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 120 Fluggästen 2.7% über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 0.1 Prozentpunkte auf 74.9% gesunken.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Mai 39.012 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Wachstum von 14.0% gegenüber dem Vorjahresmonat.

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