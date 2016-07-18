Flughafen Zürich mit neuem Passagierrekord

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Am Sonntag, den 17. Juli.2016, wurden erstmals über 100.000 Passagiere innerhalb eines Tages am Flughafen Zürich gezählt.

Am Sonntag, den 17. Juli 2016, sind erstmals über 100.000 Passagiere am Flughafen Zürich abgeflogen, angekommen oder umgestiegen, so viele wie nie zuvor. Zum Vergleich: An einem durchschnittlichen Tag reisen rund 72.000 Menschen über den Flughafen Zürich. Der bisherige Rekordtag wurde am 19. Juli 2015 mit 96.786 Passagieren erreicht. Dank guter Vorbereitung, verschiedenen Anpassungen in den Passagierbereichen und enger Abstimmung mit den Flughafenpartnern konnte diese Rekordmenge an Passagieren gut gemeistert werden.

Zur Feier des Tages überraschte eine Delegation der Flughafen Zürich AG spät abends den 100`000sten Passagier und überreichte Cédric Rytz und seiner Partnerin Beatrice Müller aus Biel Geschenke im Namen der Flughafenbetreiberin.

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