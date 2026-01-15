Flughafen Zürich mit neuem Jahreshöchstwert bei Passagieren

Flughafen Zürich (Foto: Flughafen Zürich)

Im Jahr 2025 sind 32.6 Millionen Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Zunahme von 4.5 Prozent. Gegenüber 2019 lagen die Passagierzahlen bei 103.4 Prozent.

Die Passagierzahlen übertreffen erstmals im Gesamtjahr das Vorkrisenniveau. Auf Jahresbasis sind in der Flughafengeschichte noch nie mehr Menschen über den Flughafen Zürich gereist wie 2025. Die Anzahl Flugbewegungen lag 2025 bei 270’116, dies entspricht einem Plus von 3.5 Prozent im Vergleich zu 2024. Gegenüber 2019 liegt die Anzahl Flugbewegungen bei rund 98.1 Prozent. Die Passagierzahlen stiegen damit stärker an als die Anzahl der Flugbewegungen. Als Folge stieg die Sitzplatzauslastung 2025 im Vergleich zu 2019 um 1.5 Prozentpunkte auf 79.8 Prozent. Grund dafür ist, dass zum einen grössere Flugzeuge eingesetzt wurden und zum anderen die Flugzeuge besser ausgelastet waren.

Im Jahr 2025 wurden am Flughafen Zürich insgesamt 440’930 Tonnen Fracht abgewickelt. Gegenüber dem Vorjahr stellt dies eine Zunahme von 1.1 Prozent dar. Gegenüber 2019 lag der Frachtumfang bei 97.6 Prozent.

Über den Geschäftsverlauf zum Jahr 2025 berichtet die Flughafen Zürich AG ausführlich am 10. März 2026.

Flughafen Zürich