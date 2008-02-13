Flughafen Zürich mit mehr Passagieren

Der Grossflughafen Zürich konnte im Januar einen Passagierzuwachs von 8,4 Prozent melden. Im Berichtsmonat frequentierten mehr als 1,5 Millionen Passagiere den Flughafen.

1.544.640 Passagiere sind im Januar 2008 am Flughafen Zürich abgeflogen, angekommen oder umgestiegen. Gegenüber Januar 2007 entspricht dies einem Plus von 8.4%.



Die Anzahl Umsteigepassagiere nahm im Januar 2008 im Vergleich zur Vorjahresperiode um 7.5% auf 531.804 zu. Die Lokalpassagiere nahmen im gleichen Zeitraum um 9.8% auf 1.004.211 zu.



Die Anzahl Flugbewegungen lag im Januar 2008 bei 23.131, 10.0% über Vorjahr. Die Anzahl Passagiere pro Flug erhöhte sich von 82 auf 84.

Grösster Kunde des Flughafens Zürich ist der Home Carrier Swiss International Airlines, eine Tochter des deutschen Lufthansa Konzerns.