Flughafen Zürich meldet soliden Juli

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Juli 2016 sind 2.856.095 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 6.8% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere stieg im Juli 2016 um 6.7% auf 2.095.993. Die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 7.2% auf 754.570. Der Transferanteil lag im gleichen Zeitraum bei 26.5% (+0.1 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr). Im Juli 2016 erhöhte sich die Anzahl Flugbewegungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1.8% auf 25.410 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Anzahl Passagiere pro Flug lag mit 129 Fluggästen 4.4% über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Juli um 0.7 Prozentpunkte auf 81.6% gesunken.Im Juli 2016 wurden 35.966 Tonnen Fracht am Flughafen Zürich abgewickelt. Das entspricht einem Anstieg von 1.9% gegenüber Juli 2015.

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