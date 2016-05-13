Flughafen Zürich meldet mehr Passagiere

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im April 2016 haben 2.203.305 Passagiere den Flughafen Zürich genutzt. Dies entspricht einem Plus von 0.8Prozent gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere stieg im April 2016 um 0.1 Prozent auf 1.633.632. Die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 3.0 Prozent auf 565.562. Der Transferanteil lag im gleichen Zeitraum bei 25.7 Prozent (+0.5 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr).

Mit 21.643 Flugbewegungen konnte ein kleines Plus von 0.8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnet werden. Die durchschnittliche Anzahl der Passagiere pro Flug lag mit 115 Fluggästen 0.2 Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im April um 2.1 Prozentpunkte auf 75.3 Prozent gesunken.

Im April 2016 wurden 35.320 Tonnen Fracht am Flughafen Zürich abgewickelt. Dies entspricht einem Anstieg von 6.6Prozent gegenüber April 2015.

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