Flughafen Zürich meldet Passagierplus

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im August 2018 sind 3.099.820 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 5.5% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere stieg im August 2018 um 4.9% auf 2.171.082. Der Anteil der Umsteigepassagiere lag bei 29.8% (+0.3 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr) und die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 6.6% auf 923.132.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3.2% auf 25.717 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 136.6 Fluggästen 2.1% über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 0.9 Prozentpunkte auf 82.7% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im August 39.393 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Rückgang von 3.1% gegenüber dem Vorjahresmonat.

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