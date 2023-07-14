Flughafen Zürich meldet Junizahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Juni 2023 sind 2.596.903 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen, das entspricht einem Plus von 20% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Verglichen mit dem Juni 2019 liegen die Passagierzahlen im Berichtsmonat Juni 2023 bei 90%. Die Anzahl Lokalpassagiere lag im Juni 2023 bei 1.820.255. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 30%, was 770.162 Passagieren entspricht.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 13% auf 22.617 Starts oder Landungen. Der Monatsvergleich zeigt, dass die Flugbewegungen 92% des Niveaus von 2019 betragen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 136 Fluggästen 3% über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1 Prozentpunkt auf 82% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Juni 29.575 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Abnahme von 15% gegenüber dem Vorjahresmonat. Verglichen mit Juni 2019 wurde 19% weniger Fracht abgewickelt.