Flughafen Zürich meldet Januarzahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Januar 2018 sind 2.016.837 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 2.7% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere stieg im Januar 2018 um 5.2% auf 1.427.145. Der Anteil der Umsteigepassagiere lag bei 28.9% (-1.8 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr) und die Zahl der Umsteigepassagiere sank um 3.4% auf 580.478.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2.2% auf 21.052 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 112.3 Fluggästen 2.4% über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 0.9 Prozentpunkte auf 69.5% gesunken.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Januar 37.833 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Wachstum von 8.4% gegenüber dem Vorjahresmonat.

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