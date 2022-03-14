Flughafen Zürich meldet Februarzahlen

Flughafen Zürich im Sommer 2021 (Foto: Robert Kühni)

Im Februar 2022 sind 981’835 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen, verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht dies einer Vervierfachung der Passagierzahlen.

Gegenüber Februar 2019 liegen die Passagierzahlen im Berichtsmonat bei 48%. Die Anzahl Lokalpassagiere lag im Februar 2022 bei 726’947. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 26% was 250’900 Passagieren entspricht.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 145% auf 11’566 Starts oder Landungen. Der Monatsvergleich zeigt, dass die Flugbewegungen 59% des Niveaus von 2019 betragen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 111 Fluggästen 37% über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 22 Prozentpunkte auf 67% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Februar 35’324 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Zunahme von 24% gegenüber dem Vorjahresmonat. Verglichen mit Februar 2019 wurde 3% weniger Fracht abgewickelt.