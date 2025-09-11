Flughafen Zürich meldet Augustzahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im August 2025 sind 3.266.710 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 5.5 Prozent und ist ein neuer Rekord.

Mit diesen Passagierzahlen wird der August 2025 zum meistfrequentierten Monat in der Flughafengeschichte. Die Anzahl der Lokalpassagiere lag im August 2025 bei 2.292.111. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 29.7%, was 969.288 Passagieren entspricht. Wie bereits im Vormonat Juli war auch der August stark vom Ferienreiseverkehr geprägt. Nebst dem Höchstwert auf Monatsbasis wurde am 3. August mit 115.587 Passagieren zudem ein neuer Tageshöchstwert verzeichnet (+40 Passagiere im Vergleich zum bisherigen Höchstwert vom 28. Juli 2025).

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4.8% auf 25.279 Starts und Landungen. Die durchschnittliche Zahl der Passagiere pro Flug lag mit 145.9 Fluggästen 0.9% über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um -0.4 Prozentpunkte auf 84.8% gesunken.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im August 34.578 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Zunahme von 2.8% gegenüber dem Vorjahresmonat.

