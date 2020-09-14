Flughafen Zürich meldet Augustzahlen

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im August 2020 sind 725’337 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Corona bedingten Minus von 76.7% gegenüber dem August des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere sank im August 2020 um 72.3% auf 599’157. Der Anteil der Umsteigepassagiere lag bei 16.8% (-13.6 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr) und die Zahl der Umsteigepassagiere sank um 87.2% auf 121’464.

Die Anzahl Flugbewegungen sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 57.0% auf 10’852 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 94.4 Fluggästen -31.6% unter dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 25.0 Prozentpunkte auf 58.5% gesunken.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im August 21’098 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Rückgang von 40.5% gegenüber dem Vorjahresmonat.

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