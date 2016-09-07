Flughafen Zürich ist der kundenfreundlichste

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Zum 13. Mal in Folge erhält der Flughafen Zürich für seine Kundenfreundlichkeit und die Erfüllung genereller Qualitätsstandards den renommierten World Travel Award.

Kriterien der Bewertung waren unter anderem die Kundenzufriedenheit sowie generelle Qualitätsstandards von Produkten und Dienstleistungen. In seiner Kategorie setzte sich der Flughafen Zürich gegen acht Mitbewerber durch: Amsterdam, Barcelona, Hamburg, London/Heathrow, Lissabon, München, Pristina und Paris/Charles de Gaulle.

Für Stephan Widrig, CEO der Flughafen Zürich AG, gilt der Preis allen Partnerfirmen am Flughafen Zürich: „Nur dank der hervorragenden Zusammenarbeit aller Unternehmen ist es möglich, unseren Gästen höchste Qualität zu bieten.“

Seit 1993 würdigt der World Travel Award beeindruckende Leistungen in der Reise- und Tourismusbranche. Der Wettbewerb wird international ausgeschrieben und von dem in London ansässigen Medienhaus World Travel Awards Ltd. vergeben. Die Platzierungen resultieren aus den über das Internet erfassten Stimmabgaben von Reiseexperten und der breiten Öffentlichkeit.

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