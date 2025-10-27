Flughafen Zürich ist Europas Nummer eins

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Der Flughafen Zürich wurde einmal mehr zum besten Flughafen Europas gekürt. Beim World Travel Award erreicht er zum 22. Mal in Folge den ersten Platz in seiner Kategorie.

Nach dem Gewinn des ASQ Awards Anfang des Jahres in der Kategorie «Bester Flughafen Europas (25 bis 40 Millionen Passagiere)» folgt nun ein weiterer prestigeträchtiger Titel: Der Flughafen Zürich wurde bei den renommierten World Travel Awards zu Europas führendem Flughafen 2025 gekürt.

Diese Auszeichnung ist eine grosse Anerkennung für unser gemeinsames Engagement. Dass der Flughafen Zürich bereits zum 22. Mal in Folge als führender Flughafen Europas ausgezeichnet wurde, erfüllt uns mit Stolz. Mein besonderer Dank gilt allen Mitarbeitenden und Partnern vor Ort, die sich täglich mit viel Einsatz für ein herausragendes Passagiererlebnis engagieren,

sagt Lukas Brosi, CEO der Flughafen Zürich AG.

Über den World Travel Award

Der World Travel Award wird jährlich in verschiedenen Kategorien der internationalen Reise- und Tourismusbranche vergeben und gilt als eine der bedeutendsten Auszeichnungen der Branche. Für die Nominierung werden jeweils nebst der Kundenzufriedenheit auch die Einhaltung und Weiterentwicklung von Qualitätsstandards bei Produkten und Dienstleistungen am und um den Flughafen Zürich bewertet. Nach der Nominierung durch das World-Travel-Award-Komitee erfolgt die Vergabe der Preise im Rahmen eines weltweiten Online-Votings. Daran nehmen sowohl Fachpersonen aus der Reisebranche als auch die breite Öffentlichkeit teil. Die Gewinner werden traditionell im Rahmen einer feierlichen Galazeremonie bekannt gegeben. In diesem Jahr fand diese auf Sardinien statt.

Ausblick: Jetzt für den Flughafen Zürich abstimmen

Nach der Auszeichnung ist vor der nächsten: Das Voting für die Skytrax World Airport Awards 2026 hat begonnen. Die Skytrax Awards zählen ebenfalls zu den bedeutendsten Preisen der internationalen Flughafenbranche und basieren auf der weltweit grössten Passagierumfrage zur Kundenzufriedenheit. Bewertet werden Service, Infrastruktur und das gesamte Reiseerlebnis an über 575 Flughäfen weltweit.

Flughafen Zürich