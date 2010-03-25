Flughafen Zürich ist Airbus A380 tauglich

Das Bundesamt für Zivilluftfahrt hat dem Flughafen Zürich die Zulassung für den Airbus A380 erteilt.

Damit steht regelmäßigen Linienflügen mit dem A380 von und nach Zürich nichts mehr im Wege und Singapore Airlines kann ab kommendem Sonntag den Verkehr zwischen Singapore und Zürich mit dem Superjumbo aufnehmen. Der Zertifizierung waren im Januar diverse technische Tests mit einem Werksflugzeug von Airbus vorausgegangen. Diese Tests waren eine Auflage des Bundesamtes für Zivilluftfahrt, damit der Flughafen Zürich mit dem A380 angeflogen werden kann. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Tests konnte in der Praxis bestätigt werden, dass die Berechnungen bezüglich Hindernisfreiheit und Auswirkungen auf die Navigationssysteme korrekt sind und dass Abfertigung, Betankung, Enteisung und Energieversorgung problemlos funktionieren. Die Flughafenbetreiberin hat bei dem Schweizer Luftfahrtamt die ausgewerteten Testergebnisse Ende Februar eingereicht und die A380 Zulassung am 19. März 2010 erhalten.