Flughafen Zürich gibt Junizahlen bekannt

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Juni 2016 sind 2.376.672 Passagiere am Flughafen Zürich gezählt worden. Dies entspricht einem Plus von 2.8% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere stieg im Juni 2016 um 5.9% auf 1.731.164. Die Zahl der Umsteigepassagiere sank um 4.6% auf 639.608. Der Transferanteil lag im gleichen Zeitraum bei 27.0% (-2.1 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr).

Im Juni 2016 erhöhte sich die Anzahl Flugbewegungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0.2% auf 23.643 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Anzahl Passagiere pro Flug lag mit 116 Fluggästen 1.0% über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Mai um 3.0 Prozentpunkte auf 74.7% gesunken.

Im Juni 2016 wurden 36.055 Tonnen Fracht am Flughafen Zürich abgewickelt. Dies entspricht einem Anstieg von 3.5% gegenüber Juni 2015.

Flughafen Zürich