Flughafen Zürich fast auf Vorkrisenniveau

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Jahr 2024 sind 31.2 Millionen Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Zunahme von 8 Prozent. Gegenüber 2019 lagen die Passagierzahlen bei 99 Prozent.

Die Passagierzahlen 2024 liegen praktisch auf Vorkrisenjahr 2019. Auf Jahresbasis ist das Jahr 2024 das zweitstärkste Jahr nach 2019 in der Flughafengeschichte. Die Anzahl Flugbewegungen lag 2024 bei 261’103, dies entspricht einem Plus von 6 Prozent im Vergleich zu 2023. Gegenüber 2019 liegt die Anzahl Flugbewegungen bei rund 95 Prozent. Die Passagierzahlen stiegen damit stärker an als die Anzahl der Flugbewegungen. Als Folge stieg die Sitzplatzauslastung 2024 im Vergleich zu 2019 um 2,5 Prozentpunkte auf 80.6 Prozent. Grund dafür ist, dass zum einen grössere Flugzeuge eingesetzt wurden und zum anderen die Flugzeuge besser ausgelastet sind.

Im Jahr 2024 wurden am Flughafen Zürich insgesamt 436’032 Tonnen Fracht abgewickelt. Gegenüber dem Vorjahr stellt dies eine Zunahme von 15 Prozent dar. Zum Frachtumfang von 2019 ist es eine Abnahme von 3 Prozent.

Im Kalenderjahr 2024 wurde der Flughafen Zürich durch 68 Fluggesellschaften (Carrier) direkt mit 198 Städten in 74 Ländern verbunden. In Europa waren die passagierreichsten Destinationen London, Berlin und Amsterdam. Interkontinental waren es die Metropolen New York, Dubai und Bangkok.

Über den Geschäftsverlauf zum Jahr 2024 berichtet die Flughafen Zürich AG ausführlich am 7. März 2025.