Flughafen Zürich für den FlightSim

Zu den Mega Airports von Aerosoft gehört nun auch der Schweizer Nationalflughafen Zürich Kloten.

Die Szenerie beschert dem PC-Piloten eine bisher nicht gekannte Darstellung des am 14. Juni 1948 mit einer Landebahn 10/28 gegründeten Schweizer Nationalflughafens. Dieser umfasst heute eine Fläche von 880 ha und verfügt über drei Pistensysteme, die inzwischen alle mit einem Instrumentenlandesystem (ILS) ausgerüstet sind. Mit steigendem Passagieraufkommen fanden mehrere, teils erhebliche Aus- und Umbauetappen statt. Zürich kann sich heute zu den grössten Flughäfen in Europa zählen.